Тайсон Фьюри заявил, что намерен боксировать до 40 лет

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри заявил, что намерен продолжать профессиональную карьеру до 40 лет.

«Буду боксировать до 40 лет. Уже думал об этом. Не остаётся ничего другого, так что буду продолжать драться», — цитирует Фьюри BoxingScene.

Он также отметил, что пока не видит достойного себе соперника, подчеркнув, что с самым опасным оппонентом, Деонтеем Уайлдером, он уже справился.

«Вы видели, что с ним случилось в предыдущем бою», — добавил Фьюри.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде, нанеся американцу первое поражение в карьере, и завоевал титул чемпиона мира WBC.

Ранее Дэвид Хэй назвал бой, ради которого готов вернуться на ринг.