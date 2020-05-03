Тайсон Фьюри заявил, что намерен боксировать до 40 лет
- Reuters
«Буду боксировать до 40 лет. Уже думал об этом. Не остаётся ничего другого, так что буду продолжать драться», — цитирует Фьюри BoxingScene.
Он также отметил, что пока не видит достойного себе соперника, подчеркнув, что с самым опасным оппонентом, Деонтеем Уайлдером, он уже справился.
«Вы видели, что с ним случилось в предыдущем бою», — добавил Фьюри.
22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде, нанеся американцу первое поражение в карьере, и завоевал титул чемпиона мира WBC.
Ранее Дэвид Хэй назвал бой, ради которого готов вернуться на ринг.