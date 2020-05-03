Тайсон Фьюри заявил, что намерен боксировать до 40 лет

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Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри заявил, что намерен продолжать профессиональную карьеру до 40 лет.
Тайсон Фьюри заявил, что намерен боксировать до 40 лет
  • Reuters

«Буду боксировать до 40 лет. Уже думал об этом. Не остаётся ничего другого, так что буду продолжать драться», — цитирует Фьюри BoxingScene

Он также отметил, что пока не видит достойного себе соперника, подчеркнув, что с самым опасным оппонентом, Деонтеем Уайлдером, он уже справился. 

«Вы видели, что с ним случилось в предыдущем бою», — добавил Фьюри.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде, нанеся американцу первое поражение в карьере, и завоевал титул чемпиона мира WBC.

Ранее Дэвид Хэй назвал бой, ради которого готов вернуться на ринг.

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