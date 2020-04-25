Хэй назвал бой, ради которого готов вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал, ради какого поединка готов возобновить карьеру.

«Я готов возобновить карьеру только ради одного боя — ради встречи с победителем пары Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри. Это единственный бой, но всё это неточно, так как для их противостояния должно многое произойти. Сейчас я себя хорошо чувствую. Все мои старые травмы залечены, и я не переношу тяжелейшие тренировки», — приводит слова Хэя Boxingnews24.

39-летний Хэй в последний раз выходил на ринг в мае 2018 года, проиграв нокаутом Тони Беллью. В общей сложности в его активе 28 побед при четырёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон хочет вернуться на ринг ради благотворительности.