Депутат ответила на слова Уткина о «Роторе» и Волгограде

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Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева отреагировала на слова известного спортивного журналиста Василия Уткина о Волгограде и местном клубе «Ротор».
Депутат ответила на слова Уткина о «Роторе» и Волгограде
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Этот город — лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу во всей Второй мировой войне коренной перелом был», — приводит слова депутата «Подъём».

Она также отметила, что «Ротор» на данный момент поднимается всё выше, город гордится этой командой. 

«У нас нет сегодня ни одного человека, который бы не вырос на победах этой команды. А то, что на нас пытаются так нападать… Люди по-разному на себя хотят обратить внимание. Это просто не патриоты, люди далёкие», — добавила Гусева.

На момент остановки сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Ротор» занимал первое место. В случае досрочного завершения сезона волгоградский клуб, скорее всего, выйдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор», отметив, что эта команда из города «гопников».

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