Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«У меня были неприятные события с волгоградскими болельщиками? Никаких событий не было. Я игнорирую «Ротор». Я не хочу говорить о команде, которая для меня — из города гопников. Это моё сложившееся за долгие годы однозначное убеждение», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

По его словам, он понимает, что в Волгограде живут разные люди, но он столкнулся именно с названной прослойкой населения, из-за чего решил игнорировать тему «Ротора».

«Мне совершенно безразлична судьба волгоградского «Ротора». Просто вообще безразлична. Поскольку я сам по себе журналист, я могу выбирать себе темы. А если могу выбирать, могу и игнорировать», — добавил Уткин.

На момент остановки сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Ротор» занимал первое место. В случае досрочного завершения сезона волгоградский клуб, скорее всего, выйдет в РПЛ.

Ранее Уткин выразил мнение, что в ситуации с возможным уходом главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина нельзя молчать ни руководству клуба, ни самому специалисту.