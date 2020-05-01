Уткин о возможном уходе Сёмина из «Локомотива»: невозможно принять ничью сторону

Известный спортивный журналист Василий Уткин считает, что в ситуации с возможным уходом главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина нельзя молчать ни руководству клуба, ни самому специалисту.

По его мнению, у руководства и Сёмина должно быть чёткое понимание дальнейшего плана развития клуба.

«Семин молчит об этом, потому что ему нельзя брать на себя ни за что ответственность. Она ж ответственность», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Клуб же молчит, по его мнению, так как является очень инертным.

«Головой здесь невозможно принять ничью сторону, «оба хуже». А в остальном — клубу сейчас нужнее всего ответственное руководство. Умное и безжалостное», — подчеркнул Уткин.

По информации СМИ, Сёмин может досрочно покинуть должность главного тренера «Локомотива», которую снова занял в 2016 году. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В качестве замены на его должность называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее Уткин назвал Николича неприемлемой кандидатурой для замены Сёмина в «Локомотиве».