Экс-футболист Фигу признался, что страдал в «Интере» из-за Манчини

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Бывший футболист миланского «Интера» Луиш Фигу рассказал о непростых отношениях с экс-наставником команды Роберто Манчини.
Экс-футболист Фигу признался, что страдал в «Интере» из-за Манчини
  • Reuters

«Сначала в «Интере» у меня всё было отлично, потом отношения с Манчини стали хуже. Мы не понимали друг друга на человеческом уровне. Он один из тех, кто унижал меня на протяжении карьеры. Я страдал в «Интере». Мне было не 20 лет, а 34—35», — цитирует Forza Italian Football

По его мнению, он знал, на что ещё мог быть способен, но разогреваться почти весь матч для выхода на три минуты — это неуважение по отношение к игроку. Он также отметил, что специалист должен в такие моменты больше говорить с футболистом и объяснять ему ситуацию.

Ранее Манчини заявил, что чувствует себя в безопасности в Италии, несмотря на коронавирус.

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