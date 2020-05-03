Агент Салаха ответил, стоит ли «Ливерпулю» продать футболиста

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Рами Аббас Исса, агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, отреагировал на опрос Sky Sports о том, стоит ли клубу продать футболиста или оставить в команде.
Агент Салаха ответил, стоит ли «Ливерпулю» продать футболиста
  • Reuters

«В сезонах-2017/18 и 2018/19 Салах был лучшим бомбардиром команды в Английской премьер-лиге и Лиге чемпионов. В этом сезоне Салах также забил больше всех в команде как в АПЛ, так и в ЛЧ. После перехода в «Ливерпуль» в 2017-м Салах не упустил ни одной «Золотой бутсы», при этом он не центрфорвард», — написал Исса в своём Twitter.

Кроме того, сам Салах тоже высмеял данный опрос.

В нынешнем сезоне Салах провёл 40 матчей, забил 20 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что голкипер Лорис Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернётся в «Ливерпуль».

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