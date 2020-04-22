СМИ: Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернётся в «Ливерпуль»

Немецкий вратарь Лорис Кариус в одностороннем порядке расторг контракт с турецким футбольным клубом «Бешикташ».

Как сообщает NTV Spor, голкипер воспользовался этим правом после обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу долга «Бешикташа». Стамбульский коллектив предложил футболисту план выплат долга в размере €1,6 млн, но тот отказался.

Зарплата Кариуса в «Бешикташе» должна была составить €1,5 млн за сезон, но сумма не выплачивалась в полном объёме.

Кариус, права на которого принадлежат английскому «Ливерпулю», находился в аренде у «Бешикташа» с 2018 года. Таким образом, он вернётся в Англию.

В нынешнем сезоне немец сыграл 23 матча в турецкой Суперлиге и пропустил 28 мячей.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» нацелится на Килиана Мбаппе в случае ухода Садио Мане.