СМИ: Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернётся в «Ливерпуль»

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Немецкий вратарь Лорис Кариус в одностороннем порядке расторг контракт с турецким футбольным клубом «Бешикташ».
СМИ: Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернётся в «Ливерпуль»
  • © РИА Новости

Как сообщает NTV Spor, голкипер воспользовался этим правом после обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу долга «Бешикташа». Стамбульский коллектив предложил футболисту план выплат долга в размере €1,6 млн, но тот отказался.

Зарплата Кариуса в «Бешикташе» должна была составить €1,5 млн за сезон, но сумма не выплачивалась в полном объёме. 

Кариус, права на которого принадлежат английскому «Ливерпулю», находился в аренде у «Бешикташа» с 2018 года. Таким образом, он вернётся в Англию.

В нынешнем сезоне немец сыграл 23 матча в турецкой Суперлиге и пропустил 28 мячей.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» нацелится на Килиана Мбаппе в случае ухода Садио Мане.

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