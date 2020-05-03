Уткин: сейчас исторический шанс сменить Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»

Известный спортивный журналист Василий Уткин считает, что для руководства московского «Локомотива» ближайшие месяцы являются оптимальным моментом для смены главного тренера.

«Начинаться все разговоры о близкой смене тренера в «Локомотиве» должны с главного обстоятельства. Объективно. Как ни оценивай Семина, главный его ресурс — поддержка болельщиков. И не вообще, а на матче, в чаше стадиона», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, нового наставника команды ждёт свист с трибун при первой же неудаче, но при этом он отметил, что сначала «Локомотиву», как другим командам, придётся играть при пустых трибунах.

«И снова объективно: это исторический шанс сменить Юрия Семина. Если новый тренер придет сейчас, то у него будет время. Время показать результат», — добавил Уткин.

По информации СМИ, Сёмин может досрочно покинуть должность главного тренера «Локомотива», которую снова занял в 2016 году. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В качестве замены на его должность называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее Уткин выразил мнение, что в ситуации с возможным уходом главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина нельзя молчать ни руководству клуба, ни самому специалисту.