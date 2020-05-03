Уткин: сейчас исторический шанс сменить Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин считает, что для руководства московского «Локомотива» ближайшие месяцы являются оптимальным моментом для смены главного тренера.
Уткин: сейчас исторический шанс сменить Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Начинаться все разговоры о близкой смене тренера в «Локомотиве» должны с главного обстоятельства. Объективно. Как ни оценивай Семина, главный его ресурс — поддержка болельщиков. И не вообще, а на матче, в чаше стадиона», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, нового наставника команды ждёт свист с трибун при первой же неудаче, но при этом он отметил, что сначала «Локомотиву», как другим командам, придётся играть при пустых трибунах.

«И снова объективно: это исторический шанс сменить Юрия Семина. Если новый тренер придет сейчас, то у него будет время. Время показать результат», — добавил Уткин.

По информации СМИ, Сёмин может досрочно покинуть должность главного тренера «Локомотива», которую снова занял в 2016 году. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В качестве замены на его должность называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее Уткин выразил мнение, что в ситуации с возможным уходом главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина нельзя молчать ни руководству клуба, ни самому специалисту.

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