Радимов раскритиковал Газзаева после слов о системе «весна — осень»

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов, который на данный момент является наставником «Зенита-2», прокомментировал высказывание бывшего главного тренера сборной России, ЦСКА и «Алании», а ныне главы комитета по делам национальностей Госдумы Валерия Газзаева о системе «весна — осень».
Радимов раскритиковал Газзаева после слов о системе «весна — осень»
  • РИА Новости
  • © Игорь Руссак

«Я так понимаю, товарищ депутат во Владикавказе свои делишки понаделал — и теперь позарился на мировой футбол? Не уверен, что его туда пустят после того, что он натворил с «Аланией». Напомнил бы ему, что молчание — золото. Уж точно не тебе советы давать», — написал Радимов в своём Twitter.

Газзаев поддержал предложение вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Виктора Монтальяни рассмотреть возможность проведения следующего сезона по системе «весна — осень» из-за приостановки нынешнего сезона в связи с коронавирусом.

Ранее Газзаев заявил, что нужно расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов в России.

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