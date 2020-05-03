Радимов раскритиковал Газзаева после слов о системе «весна — осень»
- РИА Новости
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«Я так понимаю, товарищ депутат во Владикавказе свои делишки понаделал — и теперь позарился на мировой футбол? Не уверен, что его туда пустят после того, что он натворил с «Аланией». Напомнил бы ему, что молчание — золото. Уж точно не тебе советы давать», — написал Радимов в своём Twitter.
Газзаев поддержал предложение вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) Виктора Монтальяни рассмотреть возможность проведения следующего сезона по системе «весна — осень» из-за приостановки нынешнего сезона в связи с коронавирусом.
Ранее Газзаев заявил, что нужно расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов в России.