Газзаев: нужно расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов в России
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- РИА Новости
«Расширить премьер-лигу до 18 команд, сократить число профессиональных клубов в стране до 54, разделить ФНЛ по географическому принципу с целью сокращения расходов», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
Кроме того бывший наставник киевского «Динамо» и «Алании» предложил отменить лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав на показ матчей чемпионата России по футболу.
По словам Газзаева, в случае досрочного завершения нынешнего сезона РПЛ у её руководства будет достаточно времени, чтобы провести подобные преобразования.
Ранее Газзаев призвал РПЛ досрочно завершить сезон