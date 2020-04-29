Газзаев: нужно расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов в России

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Глава комитета по делам национальностей Государственной думы Валерий Газзаев выступил с предложением провести ряд важных реформ в системе российского футбола.
Газзаев: нужно расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов в России
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Расширить премьер-лигу до 18 команд, сократить число профессиональных клубов в стране до 54, разделить ФНЛ по географическому принципу с целью сокращения расходов», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Кроме того бывший наставник киевского «Динамо» и «Алании» предложил отменить лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав на показ матчей чемпионата России по футболу. 

По словам Газзаева, в случае досрочного завершения нынешнего сезона РПЛ у её руководства будет достаточно времени, чтобы провести подобные преобразования.

Ранее Газзаев призвал РПЛ досрочно завершить сезон

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