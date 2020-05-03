Шарапова показала, как поддерживает форму в домашних условиях

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова поддерживает форму даже после завершения профессиональной карьеры.

Шарапова выложила в своём Twitter-аккаунте видео домашней тренировки по передаче популярного фитнес-инструктора. «Утренняя тренировка с Трейси Андерсон. В здоровом теле — здоровый дух», — написала Шарапова.

33-летняя россиянка объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года из-за серии травм.

Ранее Туктамышева заявила, что тренировать прыжки в домашних условиях невозможно.