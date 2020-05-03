Шарапова показала, как поддерживает форму в домашних условиях
Шарапова выложила в своём Twitter-аккаунте видео домашней тренировки по передаче популярного фитнес-инструктора. «Утренняя тренировка с Трейси Андерсон. В здоровом теле — здоровый дух», — написала Шарапова.
Morning live sweat 💦 sesh with @TracyAnderson#StrongBodyStrongMindpic.twitter.com/43MlyX4hSt— Maria Sharapova (@MariaSharapova) May 2, 2020
33-летняя россиянка объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года из-за серии травм.
Ранее Туктамышева заявила, что тренировать прыжки в домашних условиях невозможно.