Источник: СКА подписал форварда юниорской сборной России Мичкова

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15-летний форвард Матвей Мичков перейдёт из ярославского «Локомотива» в петербургский СКА.

Об этом сообщает РИА Новости. По информации источника, за переход 15-летнего хоккеиста СКА заплатит 400 тыс. рублей.

Мичков в январе стал лучшим снайпером и бомбардиром на юношеской Олимпиаде, где сборная России до 16 лет завоевала золотые медали. Он набрал 14 (9+5) очков, установив рекорд для юношеских Олимпийских игр. Мичков считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года. 

Ранее сообщалось, что «Витязь» подписал трёх иностранных хоккеистов.

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