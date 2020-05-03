Источник: СКА подписал форварда юниорской сборной России Мичкова

15-летний форвард Матвей Мичков перейдёт из ярославского «Локомотива» в петербургский СКА.

Об этом сообщает РИА Новости. По информации источника, за переход 15-летнего хоккеиста СКА заплатит 400 тыс. рублей.

Мичков в январе стал лучшим снайпером и бомбардиром на юношеской Олимпиаде, где сборная России до 16 лет завоевала золотые медали. Он набрал 14 (9+5) очков, установив рекорд для юношеских Олимпийских игр. Мичков считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Витязь» подписал трёх иностранных хоккеистов.