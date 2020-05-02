«Витязь» подписал трёх иностранных хоккеистов

Форварды Маттиас Теденбю и Джастин Дэнфорт, а также защитник Линус Хультстрём продолжат карьеру в «Витязе».

Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Теденбю и Дэнфорт подписали контракты на один год, а Хультстрём — на два.

В прошлом сезоне Дэнфорт был признан лучшим игроком чемпионата Финляндии, набрав 60 (27 + 33) очков в 56 матчах за «Лууко». Дэнфорт выступал в Швейцарии за «Давос», проведя 48 матчей и набрав 37 (18 + 19) очков. Хультстрём переходит из чемпионата Швеции, где защищал цвета «Юргордена». В 52 матчах защитник набрал 32 (15 + 17) очка.

Ранее сообщалось, что «Авангард» может обменять Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва.