Украинский боксёр намерен добиться реванша с Бетербиевым

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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Александр Гвоздик заявил, что хотел бы получить реванш с Бетербиевым.

«Мне сейчас предпочтительнее двигаться по линии WBO, потому что там сейчас чемпиона нет и титул вакантный. Сейчас хорошие шансы зацепиться там, выиграть титул и прийти к реваншу с Бетербиевым», — заявил Гвоздик в интервью Instagram-каналу Pro Boxing UA.

Бетербиев нокаутировал украинца в 10-м раунде боя, который проходил в октябре 2019 года. Россиянин объединил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF.

Ранее сообщалось, что Бивол заинтересован в бое с Бетербиевым.

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