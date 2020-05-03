Украинский боксёр намерен добиться реванша с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Александр Гвоздик заявил, что хотел бы получить реванш с Бетербиевым.

«Мне сейчас предпочтительнее двигаться по линии WBO, потому что там сейчас чемпиона нет и титул вакантный. Сейчас хорошие шансы зацепиться там, выиграть титул и прийти к реваншу с Бетербиевым», — заявил Гвоздик в интервью Instagram-каналу Pro Boxing UA.

Бетербиев нокаутировал украинца в 10-м раунде боя, который проходил в октябре 2019 года. Россиянин объединил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF.

Ранее сообщалось, что Бивол заинтересован в бое с Бетербиевым.