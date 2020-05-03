Феттель неудачно дебютировал в виртуальных гонках

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Четырёхкратный чемпион «Формулы-1», пилот Ferrari Себастьян Феттель принял участие в виртуальной Гонке легенд.

Участники турнира воспользовались конфигурацией трассы «Сепанг». Пилоты должны были пилотировать болиды Brabham BT44B образца 1975 года.

Победителем первой гонки, дистанция которой составляла восемь кругов, стал Хуан Пабло Монтойя. Второе место досталось экс-чемпиону «Формулы-1» Дженсону Баттону, а третья позиция осталась за Эмануэлле Пирро. Феттеля развернуло уже на первом круге, он финишировал 15-м.

Во второй гонке победа досталась Адриану Фернандесу, вторым стал Даррен Тёрнер, а третьим вновь был Эмануэлле Пирро. Феттель финишировал 12-м.

Ранее сообщалось, что Гран-при «Формулы-1» в Венгрии пройдёт без зрителей.

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