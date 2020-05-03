Билялетдинов: РПЛ нужно обязательно доиграть

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Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) должен быть доигран.

«Обязательно нужно доиграть чемпионат. Восемь туров — это больше четверти сезона. Потому нельзя раздавать еврокубковые путёвки по текущей таблице. Многое ещё может измениться. И главное — время-то есть. Просто подготовку к возобновлению сезона придётся ужать до двух недель», — цитирует экс-футболиста «Советский спорт».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Билялетдинов назвал нелогичной возможную замену Сёмина на Николича.

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