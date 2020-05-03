Билялетдинов назвал нелогичной возможную замену Сёмина на Николича

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный уход с поста главного тренера команды Юрия Сёмина и приход сербского специалиста Марко Николича.

«Если разговоры о подписанном с Николичем контракте — правда, то это крайне нелогично. Команда идёт на втором месте, имеет отличные шансы его удержать. Зачем менять главного тренера перед решающим отрезком? Сёмин знает возможности нынешнего «Локомотива» как никто другой. Надеюсь, до конца чемпионата никаких тренерских перестановок не будет. А если «Локомотив» финиширует вторым, то Сёмин точно должен остаться. О тренере нужно судить по результату», — сказал Билялетдинов в интервью «Советскому спорту».

Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Ожидается, что клуб не будет продлевать договор с 72-летним специалистом.

Ранее сообщалось, что Баринов продлил контракт с «Локомотивом» с зарплатой до €1,5 млн в год.