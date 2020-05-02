Источник: Баринов продлил контракт с «Локомотивом» с зарплатой до €1,5 млн в год

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Полузащитник Дмитрий Баринов продлил контракт с московским «Локомотивом» на четыре года.
Источник: Баринов продлил контракт с «Локомотивом» с зарплатой до €1,5 млн в год
  • РИА Новости

«Локомотив» продлил контракт с Дмитрием Бариновым. Новый контракт рассчитан до июня 2024 года. Теперь Дмитрий будет получать до €1,5 млн в год. Отступные за Баринова остались прежними — €15 млн», — написал известный комментатор Арустамян в своём Telegram-канале.

В текущем сезоне Дмитрий Баринов сыграл 18 матчей в Российской премьер-лиге и забил один гол.

Ранее Уткин назвал Николича неприемлемой кандидатурой для замены Сёмина в «Локомотиве».

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