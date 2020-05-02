Федерация бокса России за месяц доставила нуждающимся 600 тыс. масок и 36 тыс. литров антисептика

Федерации бокса России подвела итоги первого месяца работы оперативного штаба, созданного для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт федерации, за месяц на горячую линию организации поступило 184 тыс. звонков со всех регионов России. По результатам обращений было доставлено 600 тыс. масок и 36 тыс. литров антисептика.

Федерация бокса России также доставила 550 продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны и различных видов спорта.

Ранее сообщалось, что Тимати и Баста пока не согласились провести бой по правилам бокса.