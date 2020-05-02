СМИ: Братья Миранчук хотят продолжить карьеру в Примере

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Приоритетным вариантом продолжения карьеры для полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков является чемпионат Испании.
СМИ: Братья Миранчук хотят продолжить карьеру в Примере
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, за 24-летними футболистами следит «Севилья». Также услуги полузащитников интересны итальянским клубам «Рома» и «Милан».

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провёл 26 матчей за «Локомотив», забил девять голов и сделал пять результативных передач. У 24-летнего Антона — 13 игр, два забитых мяча и одна голевая передача.

Ранее Баринов продлил контракт с «Локомотивом» с зарплатой до €1,5 млн в год.

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