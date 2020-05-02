Де Брёйне допускает уход из «Манчестер Сити» в случае неучастия команды в еврокубках

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне заявил, что может покинуть команду, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне (СAS) не удовлетворит апелляцию клуба на двухлетний запрет на участие в еврокубках, который был наложен на английский клуб за нарушение правил финансового фейр-плей.

«Я просто жду. В клубе нам сказали, что почти на 100% уверены, что они выиграют апелляцию. Поэтому я жду — чтобы увидеть, что произойдёт. Я доверяю своей команде. Как только заявление будет сделано, я всё обдумаю. Два года без еврокубков — это долго. В случае года я бы ещё посмотрел», — сказал де Брёйне в интервью HLN.

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) отстранила «Манчестер Сити» от выступлений в еврокубковых турнирах на два года за нарушение правил финансового фейр-плей.

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