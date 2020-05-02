Де Брёйне допускает уход из «Манчестер Сити» в случае неучастия команды в еврокубках
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«Я просто жду. В клубе нам сказали, что почти на 100% уверены, что они выиграют апелляцию. Поэтому я жду — чтобы увидеть, что произойдёт. Я доверяю своей команде. Как только заявление будет сделано, я всё обдумаю. Два года без еврокубков — это долго. В случае года я бы ещё посмотрел», — сказал де Брёйне в интервью HLN.
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