«Слуцк» обыграл «Динамо-Минск» в матче чемпионата Белоруссии
- @FC_Dinamo_Minsk
Встреча, проходившая на стадионе «Динамо» в Минске, завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе «Слуцка» забивали Драман Салу и Абдул Гафар. Единственный мяч в составе хозяев на счету Карло Бручича.
«Слуцк» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея 16 очков после семи туров. «Динамо» идёт на 14-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Энергетик-БГУ» обыграл «Смолевичи» и поднялся на третье место в чемпионате Белоруссии.