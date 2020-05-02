«Слуцк» обыграл «Динамо-Минск» в матче чемпионата Белоруссии

В матче седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу «Слуцк» в гостях обыграл минское «Динамо».

Встреча, проходившая на стадионе «Динамо» в Минске, завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Слуцка» забивали Драман Салу и Абдул Гафар. Единственный мяч в составе хозяев на счету Карло Бручича.

«Слуцк» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея 16 очков после семи туров. «Динамо» идёт на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Энергетик-БГУ» обыграл «Смолевичи» и поднялся на третье место в чемпионате Белоруссии.