«Слуцк» обыграл «Динамо-Минск» в матче чемпионата Белоруссии

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В матче седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу «Слуцк» в гостях обыграл минское «Динамо».
«Слуцк» обыграл «Динамо-Минск» в матче чемпионата Белоруссии
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Встреча, проходившая на стадионе «Динамо» в Минске, завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Слуцка» забивали Драман Салу и Абдул Гафар. Единственный мяч в составе хозяев на счету Карло Бручича.

«Слуцк» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея 16 очков после семи туров. «Динамо» идёт на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Энергетик-БГУ» обыграл «Смолевичи» и поднялся на третье место в чемпионате Белоруссии.

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