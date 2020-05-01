«Энергетик-БГУ» обыграл «Смолевичи» и поднялся на третье место в чемпионате Белоруссии

Минский «Энергетик-БГУ» одержал победу над «Смолевичами» в матче седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу.

Встреча прошла в Смолевичах и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Энергетика» отличились Дэвид Тве и Джасурбек Яхшибоев (с пенальти) на 17-й и 90-й минутах.

В конце матча минский клуб остался в меньшинстве после удаления Александра Свирепы, но через три минуты составы снова уравнялись после красной карточки игрока хозяев.

Таким образом, «Энергетик-БГУ» поднялся на третье место турнирной таблицы чемпионата, набрав 12 очков.

Ранее «Динамо-Брест» проиграло «Шахтёру», но вышло в финал Кубка Белоруссии по футболу.