«Динамо-Брест» проиграло «Шахтёру», но вышло в финал Кубка Белоруссии по футболу

Брестское «Динамо» потерпело поражение от солигорского «Шахтёра» в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии по футболу.

Встреча, прошедшая в Солигорске, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Шахтёру» принесли голы Игора Ивановича, Дмитрия Подстрелова и Виталия Лисаковича, оформившего дубль. За «Динамо» забили Павел Савицкий и Михаил Гордейчук.

По сумме двух матчей 4:4 (2:0) по правилу выездного гола в финал вышла команда из Бреста, где её соперником станет победитель противостояния БАТЭ — «Славия» (Мозырь).

Ранее букмекеры начали принимать ставки на то, когда чемпионат Белоруссии будет остановлен.