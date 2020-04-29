«Динамо-Брест» проиграло «Шахтёру», но вышло в финал Кубка Белоруссии по футболу
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Встреча, прошедшая в Солигорске, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.
Победу «Шахтёру» принесли голы Игора Ивановича, Дмитрия Подстрелова и Виталия Лисаковича, оформившего дубль. За «Динамо» забили Павел Савицкий и Михаил Гордейчук.
По сумме двух матчей 4:4 (2:0) по правилу выездного гола в финал вышла команда из Бреста, где её соперником станет победитель противостояния БАТЭ — «Славия» (Мозырь).
Ранее букмекеры начали принимать ставки на то, когда чемпионат Белоруссии будет остановлен.