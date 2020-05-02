«Сассуоло» станет первым клубом Серии А, который возобновит тренировки

«Сассуоло» стал первым клубом в итальянской Серии А, объявившим о выходе команды с карантина и возобновлении тренировочной работы.

Как сообщает официальный сайт клуба, команда возобновит индивидуальные тренировки с 4 мая. Занятия будут проходить по одному часу на трёх тренировочных полях, на каждом из которых футболисты будут заниматься по двое — каждый на своей половине.

В то же время игрокам будет запрещён доступ к структуре спортивного центра — раздевалкам, тренажёрному залу и так далее.

Серия А была приостановлена после 26-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» твёрдо намерены доиграть сезон-2019/20.