«Сассуоло» станет первым клубом Серии А, который возобновит тренировки
- @SassuoloUS
Как сообщает официальный сайт клуба, команда возобновит индивидуальные тренировки с 4 мая. Занятия будут проходить по одному часу на трёх тренировочных полях, на каждом из которых футболисты будут заниматься по двое — каждый на своей половине.
В то же время игрокам будет запрещён доступ к структуре спортивного центра — раздевалкам, тренажёрному залу и так далее.
Серия А была приостановлена после 26-го тура из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» твёрдо намерены доиграть сезон-2019/20.