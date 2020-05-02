Валуев: когда смотрел свои бои, то себе зачастую не нравился

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), а ныне депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, как относится к критике своего стиля ведения боя.

«Людям за два метра, оказавшимся в боксе или смешанных единоборствах, исполнять все движения достаточно тяжело. Любая ошибка видна невооруженным взглядом. Если на низком боксёре этого не разглядеть, то на высоком видно сразу. Если ты бьёшь коряво, это обусловлено твоей физиологией. Боксёры высокого роста хотят сделать как лучше. Если не получается — это становится поводом для критики. Нужно спокойно к этому относиться. Я сам, когда смотрел свои бои, то себе зачастую просто не нравился. Перед глазами видел поединки Тайсона, Холифилда, их отточенные движения. А мне природой это было не дано. Но сила удара от этого не уменьшалась, я вас уверяю», — заявил Валуев в интервью «Спорт-Экспрессу».

На профессиональном ринге россиянин провёл 53 боя, в которых одержал 50 побед и потерпел два поражения. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее Валуев признался, что ему неинтересен выставочный бой с Тайсоном.