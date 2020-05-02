Боярский: всем уже ясно, что надо отдать золотые медали «Зениту»

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Известный актёр Михаил Боярский, который также является болельщиком «Зенита», считает, что в случае досрочного завершения сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо присвоить титул чемпиона петербургскому «Зениту».
Боярский: всем уже ясно, что надо отдать золотые медали «Зениту»
  • РИА Новости

«Если сезон и будет доигран, в чём я сомневаюсь, уже сейчас понятно, что оставшиеся матчи пройдут без зрителей. Но, думаю, уже и так всем ясно, что нужно отдать золотые медали «Зениту», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Зенит» точно не растеряет девятиочковое преимущество от второго места.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что нельзя признавать «Зенит» чемпионом РПЛ в случае завершения сезона.

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