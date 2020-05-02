Орлов заявил, что нельзя признавать «Зенит» чемпионом РПЛ в случае завершения сезона
- РИА Новости
«Назвать чемпионом всё-таки нельзя. Титул надо выиграть», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
Он также признался, что сомневается в правильности предложения зафиксировать турнирную таблицу чемпионата после первого круга.
«Если не доиграем сезон, кто-то в любом случае скажет, что это несправедливо», — добавил Орлов.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.
Ранее Павел Погребняк выразил мнение, что нынешний футбольный сезон в России необходимо доиграть.