Орлов заявил, что нельзя признавать «Зенит» чемпионом РПЛ в случае завершения сезона

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что нельзя признавать петербургский «Зенит» чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в случае досрочного завершения сезона в связи с коронавирусом.

«Назвать чемпионом всё-таки нельзя. Титул надо выиграть», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что сомневается в правильности предложения зафиксировать турнирную таблицу чемпионата после первого круга.

«Если не доиграем сезон, кто-то в любом случае скажет, что это несправедливо», — добавил Орлов.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее Павел Погребняк выразил мнение, что нынешний футбольный сезон в России необходимо доиграть.