Погребняк считает, что нынешний футбольный сезон в России необходимо доиграть

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк считает, что чемпионат и Кубок России необходимо доиграть в любом случае.

«Моё мнение: должны доиграть этот сезон, должен торжествовать спортивный принцип», — цитирует Погребняка РИА Новости.

По его мнению, в текущем сезоне ещё многое не определено и многие команды борются за попадание в еврокубки и выживание.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что если сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) не удастся возобновить, то петербургский «Зенит» нужно будет признать чемпионом.