ФИФА рассмотрит возможность перехода на систему «весна — осень»
- Reuters
«В Америке сезон уже проводится в соответствии с календарным годом, возможно, это решение, которое может быть использовано в Европе и Африке, данная возможность будет обсуждаться на национальном и континентальном уровне», — приводит слова Монтальяни Reuters.
По его мнению, нельзя исключать подобного варианта развития событий, учитывая проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре в декабре.
Ранее сообщалось, что старт футбольной Лиги наций может быть перенесён из-за коронавируса.