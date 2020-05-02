ФИФА рассмотрит возможность перехода на систему «весна — осень»

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Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни заявил, что в связи с приостановкой турниров из-за коронавируса будет рассмотрена возможность проведения европейского футбольного сезона в течение календарного года.
ФИФА рассмотрит возможность перехода на систему «весна — осень»
  • Reuters

«В Америке сезон уже проводится в соответствии с календарным годом, возможно, это решение, которое может быть использовано в Европе и Африке, данная возможность будет обсуждаться на национальном и континентальном уровне», — приводит слова Монтальяни Reuters.

По его мнению, нельзя исключать подобного варианта развития событий, учитывая проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре в декабре.

Ранее сообщалось, что старт футбольной Лиги наций может быть перенесён из-за коронавируса.

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