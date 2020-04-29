СМИ: Старт футбольной Лиги наций может быть перенесён из-за коронавируса

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Начало проведения футбольной Лиги наций УЕФА может быть отложено из-за пандемии коронавируса.
СМИ: Старт футбольной Лиги наций может быть перенесён из-за коронавируса
  • Reuters

По информации The Independent, старт розыгрыша Лиги наций может быть перенесён на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Изначально национальные команды должны были провести первые матчи в сентябре — октябре, однако планы могут измениться.

Отмечается, что УЕФА совместно с ФИФА рассматривает несколько вариантов развития событий. Согласно первому, в каждой стране будет проведено от трёх до шести встреч в период с ноября по декабрь 2020 года.

Второй вариант предполагает, что в ноябре 2020-го, а также в марте, июне и сентябре 2021 года будут организованы специальные окна для проведения игр Лиги наций.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что финальные стадии Лиги наций, молодёжного и женского чемпионатов Европы, запланированные на 2021 год, будут перенесены в связи с пандемией коронавируса.

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