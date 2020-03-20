В УЕФА официально объявили о переносе финальной стадии Лиги наций и молодёжного ЧЕ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что финальные стадии Лиги наций, молодёжного и женского чемпионатов Европы, запланированные на 2021 год, будут перенесены в связи с пандемией коронавируса.

«Стыковые матчи Евро-2020, запланированные на март 2020 года, состоятся в июне 2020 года, во время окна для международных матчей. Даты могут измениться после оценки ситуации. Третий и четвёртый туры европейской квалификации ЧМ-2022, назначенные на июнь 2021 года, будут перенесены. Финальные стадии Лиги наций УЕФА, а также молодёжного и женского Евро, которые должны были пройти в июне — июле 2021 года, также будут перенесены. Клубы отпустят своих футболистов в сборные на все перенесённые турниры», — цитирует сайт УЕФА.

УЕФА перенёс чемпионат Европы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, теперь его проведение запланировано с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет переименовывать Евро-2020, несмотря на перенос турнира на 2021 год.