Тайсон показал, как готовится к возобновлению боксёрской карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон опубликовал видео, на котором готовится к возобновлению карьеры.

Видео опубликовано в Twitter Тайсона.

«Я делаю два часа кардио — кручу велосипед и бегаю на дорожке. Работаю с лёгкими весами — 300, 250 повторений. Потом боксирую — 25—30 минут на лапах. Набираю форму», — заявил Тайсон.

До этого Тайсон говорил, что хочет провести благотворительный бой.

Ранее Тайсон рассказал, как в состоянии наркотического опьянения избил семь проституток.