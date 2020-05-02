Тайсон показал, как готовится к возобновлению боксёрской карьеры

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон опубликовал видео, на котором готовится к возобновлению карьеры.
Тайсон показал, как готовится к возобновлению боксёрской карьеры
  • Reuters

Видео опубликовано в Twitter Тайсона.

«Я делаю два часа кардио — кручу велосипед и бегаю на дорожке. Работаю с лёгкими весами — 300, 250 повторений. Потом боксирую — 25—30 минут на лапах. Набираю форму», — заявил Тайсон.

До этого Тайсон говорил, что хочет провести благотворительный бой.

Ранее Тайсон рассказал, как в состоянии наркотического опьянения избил семь проституток.

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