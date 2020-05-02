Тайсон показал, как готовится к возобновлению боксёрской карьеры
- Reuters
Видео опубликовано в Twitter Тайсона.
«Я делаю два часа кардио — кручу велосипед и бегаю на дорожке. Работаю с лёгкими весами — 300, 250 повторений. Потом боксирую — 25—30 минут на лапах. Набираю форму», — заявил Тайсон.
До этого Тайсон говорил, что хочет провести благотворительный бой.
Ранее Тайсон рассказал, как в состоянии наркотического опьянения избил семь проституток.
I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar#willsmith#stillthebaddestmanontheplanetpic.twitter.com/R9Zmz19GFm— Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020