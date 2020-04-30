Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, как в состоянии наркотического опьянения избил семь проституток.

По его словам, он находился в номере отеля и на тот момент, под воздействием наркотических веществ, всегда старался не оставаться один.

«Лежу в номере, со мной семь женщин, морфин, кокаин, таблетки для потенции, марихуана, коньяк. Низшая точка в моей жизни. Меня накрыла паранойя, я думал, что эти женщины хотят меня ограбить. Я начал избивать их. Всё было как в темноте, но у меня была цель», — цитирует Тайсона The Sun.

Он заявил, что после этого всех выгнал и лежал в поту в одиночестве. По его мнению, ему повезло, что он тогда выжил.

Ранее Николай Валуев признался, что ему неинтересен выставочный бой с Тайсоном.