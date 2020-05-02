Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Клебо получил травму пальца, играя в баскетбол

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо получил повреждение пальца руки во время игры в баскетбол.

Об этом он сообщил изданию aftenposten.no.

«Мне не повезло, когда я попробовал новый вид спорта, баскетбол. Пока степень серьёзности травмы неизвестна, информация появится в течение недели», — сказал Клебо.

Клебо также является трёхкратным чемпионом мира и двукратным победителем общего зачёта Кубка мира. В минувшем сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте КМ, уступив россиянину Александру Большунову.

Ранее Большунов признался, что только Клебо способен заставить его совершить на лыжне невозможное.