Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Клебо получил травму пальца, играя в баскетбол
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Об этом он сообщил изданию aftenposten.no.
«Мне не повезло, когда я попробовал новый вид спорта, баскетбол. Пока степень серьёзности травмы неизвестна, информация появится в течение недели», — сказал Клебо.
Клебо также является трёхкратным чемпионом мира и двукратным победителем общего зачёта Кубка мира. В минувшем сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте КМ, уступив россиянину Александру Большунову.
Ранее Большунов признался, что только Клебо способен заставить его совершить на лыжне невозможное.