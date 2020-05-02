Жена Овечкина опубликовала трогательные видео о своём умершем дедушке
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В сториз своего Instagram Шубская выложила серию роликов, среди которых тот, где её дедушка разговаривает по телефону с хоккеистом. Во время беседы он сказал Овечкину, что смотрит все его матчи, а также выразил уверенность, что хоккеист забросит 50 шайб в сезоне-2019/20.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее жена Овечкина сообщила, что её дедушка умер после заражения коронавирусом.
May 2, 2020