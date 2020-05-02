Жена Овечкина опубликовала трогательные видео о своём умершем дедушке

Анастасия Шубская, жена российского форварда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала трогательные видеоролики о своём дедушке, который скончался после заражения коронавирусом.

В сториз своего Instagram Шубская выложила серию роликов, среди которых тот, где её дедушка разговаривает по телефону с хоккеистом. Во время беседы он сказал Овечкину, что смотрит все его матчи, а также выразил уверенность, что хоккеист забросит 50 шайб в сезоне-2019/20.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее жена Овечкина сообщила, что её дедушка умер после заражения коронавирусом.