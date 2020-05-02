Давыдов — об отмене вылета из Болгарии в Россию: нам ничего не объяснили
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«Нам ничего не объяснили. Возможно, дело в карантине. Я в подробности не вдавался. Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся. Мы уже практически сдали квартиру, в которой жили в Софии. Посмотрим, не знаю, что теперь будет. Как-то договоримся. Другого выбора у нас нет», — сказал Давыдов в интервью RT.
Ранее Давыдов признался, что был шокирован отменой рейса из Болгарии в Россию.