Давыдов — об отмене вылета из Болгарии в Россию: нам ничего не объяснили

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Российский футболист Денис Давыдов, который недавно расторг контракт с софийским ЦСКА и должен был улететь на родину, заявил, что ему не назвали конкретную причину отмены вылета из Болгарии в Россию.
Давыдов — об отмене вылета из Болгарии в Россию: нам ничего не объяснили
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«Нам ничего не объяснили. Возможно, дело в карантине. Я в подробности не вдавался. Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся. Мы уже практически сдали квартиру, в которой жили в Софии. Посмотрим, не знаю, что теперь будет. Как-то договоримся. Другого выбора у нас нет», — сказал Давыдов в интервью RT.

Ранее Давыдов признался, что был шокирован отменой рейса из Болгарии в Россию.

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