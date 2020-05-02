Давыдов признался, что был шокирован отменой рейса из Болгарии в Россию
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«Должны были улететь на самолёте, который болгары посылают в Москву за своими гражданами. Но нас брать отказались. Больше добавить нечего. Изначально сказали, что всё будет нормально и нас посадят на борт. Я оплатил билеты», — сказал Давыдов в интервью RT.
По его словам, ему на электронную почту пришло сообщение за полтора дня до вылета, что возможности вернуться на данный момент нет.
«Мягко говоря, был в шоке, мы ведь уже собрали все вещи. То есть самолёт просто полетит в Москву пустой», — добавил Давыдов.
Ранее сообщалось, что софийский ЦСКА хочет помочь застрявшему в Болгарии экс-футболисту «Спартака» Давыдову.