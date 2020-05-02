Софийский ЦСКА хочет помочь застрявшему в Болгарии экс-спартаковцу Давыдову

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Софийский ЦСКА выразил желание помочь своему бывшему футболисту Денису Давыдову, который из-за закрытия границ не может вернуться в Россию из Болгарии.
Софийский ЦСКА хочет помочь застрявшему в Болгарии экс-спартаковцу Давыдову
  • © ФК ЦСКА София

Как сообщает dsport.bg, клуб окажет содействие россиянину, несмотря на то что уже не является его работодателем. 30 апреля стало известно о расторжении контракта между ЦСКА и Давыдовым. Сам бывший форвард московского «Спартака» жаловался в соцсетях, что не может вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс.

Ранее посол России в Болгарии объяснил, почему футболист Давыдов не может вернуться на родину.

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