Посол России в Болгарии объяснил, почему футболист Давыдов не может вернуться на родину

Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров рассказал, почему отечественный футболист Денис Давыдов не может вернуться в Россию из Болгарии.

По его словам, на данный момент нет вывозных рейсов из Болгарии. Он отметил, что есть только коммерческий рейс в Москву, организованный болгарской компанией Bulgaria Air, запланированный на 2 мая.

«Он летит в Москву пустым, так как российский аэропорт ограничил приём пассажиров из-за рубежа до 500 и на данный момент его возможности исчерпаны», — приводит слова Макарова ТАСС.

Давыдов после расторжения контракта с софийским ЦСКА заявил в соцсетях, что не может вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс, следующий по маршруту София — Москва — София, хотя он и приобрёл билеты на самолёт ещё до ухода из клуба.

Давыдов является воспитанником московского «Спартака» и выступал за красно-белых с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Давыдов покинул софийский ЦСКА.