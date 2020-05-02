Хоккеист «Флориды» Барков признался, что никогда не хотел играть за Россию

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Финский хоккеист российского происхождения Александр Барков заявил, что никогда не планировал выступать за сборную России.
Хоккеист «Флориды» Барков признался, что никогда не хотел играть за Россию
  • РИА Новости

«После того как в 15 лет меня взяли в сборную Финляндии, у меня даже не было мыслей играть за сборную России. Конечно, чувствую себя наполовину русским, у меня есть российский паспорт, родители и вся родня тоже русские. Но я вырос в Финляндии и горжусь тем, что выступаю за сборную Финляндии, мне это очень нравится», — приводит слова игрока «Флорида Пантерз» «Чемпионат».

Барков также отметил, что в последнее время редко бывает в России, а свою бабушку, проживающую в Москве, не навещал уже семь-восемь лет.

Ранее сообщалось, что Гретцки выбрал Овечкина в качестве партнёра по звену мечты.

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