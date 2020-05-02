Суд отклонил иск футболисток сборной США о неравной оплате труда

Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии отклонил иск 28 американских футболисток к Федерации футбола США с требованием равной с мужчинами оплаты труда.

По данным CNN, судья Гэри Клоснер в своём решении постановил, что истцы не доказали дискриминацию в оплате труда по половому признаку, так как женская сборная проводит больше матчей, чем мужская, и больше зарабатывает. Также он отметил, что футболистки отклонили коллективное соглашение с федерацией, по которому они бы получали столько же, сколько мужчины.

Женская сборная США по футболу подала иск в марте 2019 года, обвинив Федерацию футбола США в том, что она платит женщинам меньше, чем мужчинам, и не обеспечивает их равными условиями тренировок и поездок на игры.

Ранее адвокат Павла Мамаева рассказал, когда состоится заседание кассационного суда.