Суд отклонил иск футболисток сборной США о неравной оплате труда

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Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии отклонил иск 28 американских футболисток к Федерации футбола США с требованием равной с мужчинами оплаты труда.
Суд отклонил иск футболисток сборной США о неравной оплате труда
  • © Medianews Group/Pasadena Star-Ne
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По данным CNN, судья Гэри Клоснер в своём решении постановил, что истцы не доказали дискриминацию в оплате труда по половому признаку, так как женская сборная проводит больше матчей, чем мужская, и больше зарабатывает. Также он отметил, что футболистки отклонили коллективное соглашение с федерацией, по которому они бы получали столько же, сколько мужчины.

Женская сборная США по футболу подала иск в марте 2019 года, обвинив Федерацию футбола США в том, что она платит женщинам меньше, чем мужчинам, и не обеспечивает их равными условиями тренировок и поездок на игры.

Ранее адвокат Павла Мамаева рассказал, когда состоится заседание кассационного суда.

 

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