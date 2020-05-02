Экс-форвард сборной Италии Вьери рассказал о своих сексуальных пристрастиях

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Знаменитый в прошлом итальянский футболист Кристиан Вьери рассказал об увлечении женщинами.
Экс-форвард сборной Италии Вьери рассказал о своих сексуальных пристрастиях
  • Reuters

По словам 46-летнего экс-спортсмена, он «был героем многих историй». Вьери утверждает, что вступал в интимную связь со многими известными сегодня в Италии девушками, появляющимися в кино и на ТВ.

«После наступления 18-летия у меня было очень мало дней воздержания. Раньше я регулярно просил одну женщину или даже двух или трёх провести со мной время. Мы просто закрывались в каком-то помещении, и я делал то, что должен был делать», — приводит слова бывшего нападающего сборной Италии Marca.

Ранее сообщалось, что на «Тамбов» наложили санкции из-за невыполнения обязательств перед игроками.

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