На «Тамбов» наложили санкции из-за невыполнения обязательств перед игроками

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за невыполнения контрактных обязательств перед футболистами.
На «Тамбов» наложили санкции из-за невыполнения обязательств перед игроками
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Таким образом, палата частично удовлетворила заявление защитника Сергея Косицина о взыскании задолженности по трудовому договору. Как сообщается на сайте РФС, клуб также должен выплатить ему задолженность по премиям и проценты за задержку. Палата по разрешению споров удовлетворила и претензии других спортсменов, имевших отношение к «Тамбову».

Ранее сообщалось, что Матыцин подтвердил готовность России к проведению матчей ЧЕ по футболу в 2021 году.

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