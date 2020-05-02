Халк: в Китае вернулись к нормальной жизни

Бразильский футболист «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о жизни в Китае после эпидемии коронавируса.

«Сейчас мы вернулись к нормальной жизни. Мы должны принять все меры предосторожности. Все должны надевать маски, чтобы выйти на улицу, если там есть толпа. Я всегда стараюсь держать спиртовой гель при себе, чтобы использовать его, когда у меня есть контакт с некоторыми вещами. Но здесь всё стало гораздо спокойнее по сравнению с тем, когда мы уехали в феврале. Сейчас я уже вижу, что всё работает нормально, в том числе рестораны», — сказал Халк Globoesporte.

В Китае разрешены тренировки футбольных команд, но чемпионат страны пока не возобновлён.

Ранее в «Кёльне» выявили трёх заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.