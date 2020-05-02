Смертин признал вину за пропущенный в 1999 году гол от Украины

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Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, которому 1 мая исполнилось 45 лет, признал свою вину за пропущенный гол от команды Украины в отборочном матче к Евро-2000 в октябре 1999 года.
Смертин признал вину за пропущенный в 1999 году гол от Украины
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look

В концовке игры полузащитник нарушил правила на украинском спортсмене, после чего Андрей Шевченко сравнял счёт и вывел свою сборную в стыковые матчи.

«По меньшей мере я разделял ответственность с Александром Филимоновым. В этом эпизоде я, конечно, не имел права касаться украинца. Более того, там Валера Карпин был с другой стороны. Можно было вдвоём отобрать мяч. Кстати, после того как я нарушил, как раз Валера мне напихал. Сказал: «Ну что ты делаешь, зачем ты нарушаешь здесь?» Я подумал про себя ещё в эти какие-то доли секунды: «Не первый раз и не последний, ничего страшного», — заявил Смертин на «Матч ТВ».

По словам ветерана футбола, это был для него болезненный эпизод.

«Впервые в жизни ты выходишь на матч и понимаешь, что выиграешь, просто вопрос времени, на какой минуте забьёшь гол. И вот как раз победа над французами, а потом над исландцами на «Динамо» вселили такую уверенность, что мы выходили в следующих матчах и понимали, что выиграем. Как и в этом матче. Это не вопрос самоуверенности, просто уверенности и командного духа», — резюмировал Смертин.

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