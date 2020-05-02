Заразившемуся коронавирусом футболисту «Монпелье» стало лучше
Полузащитник «Монпелье» Джуниор Самбия был переведён из отделения реанимации, куда он попал после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
- globallookpress.com
- © Panoramic/Keystone Press Agency
«Все очень счастливы, что тебе становится лучше. Надеемся скоро увидеть тебя на поле», — говорится в заявлении клуба в Twitter.
Ранее сообщалось, что Месси опубликовал видео своего первого гола за «Барселону».
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