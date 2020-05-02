Заразившемуся коронавирусом футболисту «Монпелье» стало лучше

Полузащитник «Монпелье» Джуниор Самбия был переведён из отделения реанимации, куда он попал после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Все очень счастливы, что тебе становится лучше. Надеемся скоро увидеть тебя на поле», — говорится в заявлении клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что Месси опубликовал видео своего первого гола за «Барселону».