Месси опубликовал видео своего первого гола за «Барселону»

Капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси впомнил свой первый мяч в составе каталонского клуба, который был забит 1 мая 2005 года в матче футбольной Примеры с «Альбасете».

Reuters

Месси опубликовал видео в своём Instagram. «Как быстро летит время… 15 лет! Всех обнимаю», — подписал ролик Месси. Всего на счету Месси 627 голов за «Барселону». Ранее Василий Уткин сравнил Криштиану Роналду с Месси. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi) 1 Май 2020 в 7:11 PDT