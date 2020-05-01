Месси опубликовал видео своего первого гола за «Барселону»
Капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси впомнил свой первый мяч в составе каталонского клуба, который был забит 1 мая 2005 года в матче футбольной Примеры с «Альбасете».
- Reuters
Месси опубликовал видео в своём Instagram.
«Как быстро летит время… 15 лет! Всех обнимаю», — подписал ролик Месси.
Всего на счету Месси 627 голов за «Барселону».
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