Месси опубликовал видео своего первого гола за «Барселону»

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Капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси впомнил свой первый мяч в составе каталонского клуба, который был забит 1 мая 2005 года в матче футбольной Примеры с «Альбасете».
Месси опубликовал видео своего первого гола за «Барселону»
  • Reuters

Месси опубликовал видео в своём Instagram.

«Как быстро летит время… 15 лет! Всех обнимаю», — подписал ролик Месси.

Всего на счету Месси 627 голов за «Барселону».

Ранее Василий Уткин сравнил Криштиану Роналду с Месси.

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