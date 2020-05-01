ЦСКА заключил контракты с Шарыченковым и Локтионовым

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Вратарь Александр Шарыченков и форвард Андрей Локтионов стали хоккеистами московского клуба ЦСКА.
ЦСКА заключил контракты с Шарыченковым и Локтионовым
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с обоими игроками рассчитано на два года.

Шарыченков в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступал за «Нефтехимик», продемонстрировав 91,8% отражённых бросков. Голкипер также с 2017 по 2019 год играл за «Ак Барс», в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина.

Локтионов в прошедшем сезоне защищал цвета «Металлурга», за который провел 65 матчей, набрав 15 (3 + 12) очков.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по хоккею Атте Охтамаа перешёл в «Локомотив».

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